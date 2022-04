MotoGp, Bastianini: "Situazione problematica, speriamo si rispetti il nuovo programma"

ROMA - Fine settimana cruciale per Enea Bastianini . In Argentina il pilota italiano della Gresini si gioca infatti la leadership del Motomondiale, ma un imprevisto ha fatto sì che il programma del weekend fosse rivisto pesantemente . Al team italiano, così come anche ad altre scuderie, manca infatti il materiale tecnico e le prove libere (due sessioni, non più tre) si svolgeranno domani insieme alle qualifiche. "È problematico per i meccanici, dovranno lavorare parecchio per sistemare tutto. Speriamo che arrivino le mie due moto e che si rispetti la nuova tabella di marcia ", ha infatti detto Bastianini a "Sky Sport".

Bastianini e il Gp d'Argentina

Non inizia dunque nel migliore dei modi questa tappa MotoGp a Termas de Rio Hondo per la Gresini, che contava - così come gli altri team - di avere più tempo per la messa a punto della Ducati GP21. "Avremo una sessione in più sabato e quindi si potrebbe intervenire meno sulle moto. Speriamo in condizioni buone della pista, poi il resto si vedrà", ha infatti affermato Bastianini, quasi sconsolato da questo slittamento del programma. Ieri, in conferenza stampa, tutti i piloti hanno lamentato questi problemi logistici - anche quelli che avevano ricevuto l'intero pacchetto -, contrattempi che hanno inevitabilmente impattato sull'organizzazione del Gran Premio.