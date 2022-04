Diretta qualifiche MotoGp, Gp Americhe: dove vederle in tv

AUSTIN - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Dopo l’esordio in Qatar e le gare in Indonesia e Argentina, il motomondiale si sposta negli Stati Uniti. Si comincia alle ore 16:55 con le FP3; alle ore 21:10 al via il Q1, mentre alle 21:35 scatterà la seconda fase. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go, oltre che in chiaro su Tv8.