MotoGp, Marquez: "Ho cercato di ritrovare feeling con la moto, ma non sembra la mia"

AUSTIN - Tra i protagonisti della prima giornata di prove libere in occasione del Gp delle Americhe c'è stato Marc Marquez, capace di chiudere al sesto posto. Tuttavia lo spagnolo non è apparso particolarmente ottimista, rivelando alcune criticità riscontrate: "Non sembra la mia moto. Dobbiamo capire come comportarci per migliorarla. Non sarà facile stare nelle prime due file visto che almeno 3-4 piloti hanno un passo superiore al nostro" ha raccontato ai microfoni di Sky Sport. Il pluri campione mondiale era al ritorno in pista dopo aver saltato la trasferta in Argentina a causa della diplopia.