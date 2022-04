MotoGp, Quartararo: "Non sento di poter lottare per la vittoria"

AUSTIN - Non sarà un weekend facile per la Yamaha in quel di Austin . La prima giornata di prove libere ha infatti evidenziato svariate difficoltà in pista, con i piloti che guidano la M1 non particolarmente soddisfatti. Non a caso, nelle prime posizioni, c'è solo un pilota non targato Ducati. Si tratta di Fabio Quartararo, terzo a circa tre decimi dal connazionale Johann Zarco. Il campione del mondo in carica ha affermato di essere cosciente delle difficoltà della sua moto, ma allo stesso tempo non vuole lamentarsi.

Il pensiero di Quartararo

"Sono al corrente della situazione già prima dei test in Malesia. Tuttavia lamentarmi della moto ogni volta che rientro ai box non farebbe altro che mettermi un pensiero in testa ed impedirmi di spingere al massimo - ha detto il transalpino ai microfoni di Sky Sport - Non credo di poter lottare per la vittoria perché non ho il passo migliore di tutti. Tuttavia nel secondo run non è stato male male e proverò a migliorare ulteriormente nelle FP3". Infine, Quartararo ha concluso: "Io in pista do sempre il 100%. Dobbiamo mantenere la concentrazione per dare il meglio, anche se su questo tracciato perdiamo parecchio".