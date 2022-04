MotoGp, Gp Americhe: Martin in pole position, terzo Bagnaia

AUSTIN - Jorge Martin conquista la pole position di MotoGp nel Gran Premio delle Americhe. Nelle qualifiche sul circuito di Austin, il pilota spagnolo della Ducati Pramac firma il miglior tempo in 2’02”039, firmando il record in qualifica e precedendo le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Targati Ducati anche due terzi della seconda fila, con Zarco e Bastianini che completano la Top 5. Sesto il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, mentre chiude solo nono Marc Marquez. Undicesimo Luca Marini; fuori invece in Q1 il vincitore del Gp dell'Argentina Aleix Espargaro, vittima di una caduta.