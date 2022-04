MotoGp, Gp Americhe: Vinales comanda il warm-up davanti a Bastianini

AUSTIN - E' di Maverick Vinales il miglior tempo nel warm-up al Gran Premio delle Americhe , valevole per la quarta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Lo spagnolo di Aprilia firma il crono di 2:03.647 e sul circuito di Austin precede Enea Bastianini, secondo e migliore tra gli italiani. Terzo tempo per la Honda di Takaaki Nakagami, davanti Francesco Bagnaia, quarta. Quinta l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, reduce dal celebre successo nell'ultimo Gran Premio, in Argentina.

Le altre posizioni

Sesto tempo per la Suzuki di Joan Mir, che in gara sarà costretto a inseguire dall'ottava casella in griglia di partenza. Subito dietro la Ducati di Johann Zarco e la Honda di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo i problemi di diplopia. Chiudono la top ten Alex Rins ed il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Il poleman Jorge Martin conclude all’undicesimo posto, mentre Jack Miller, anche lui pronto a scattare dalla prima fila, 14°. Solo ventesimo Andrea Dovizioso.