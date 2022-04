MotoGp, Miller: "Ritornare in Pramac? Non mi darebbe fastidio"

ROMA - Con il suo contratto che scade alla fine di questa MotoGp , Jack Miller è chiamato a rispondere sul suo futuro. La Ducati ancora non gli avrebbe fatto pervenire alcuna offerta e il pilota australiano, tramite i canali ufficiali della Motomondiale, afferma: "Un ritorno in Pramac? Non mi darebbe fastidio, non mi importerebbe . So che lì lavorano con le stesse attrezzature del team ufficiale, le moto sono tutte buone e i meccanici sono fantastici". Miller ha disputato tre mondiali con la Pramac (dal 2018 al 2020), che ora schiera Jorge Martin , che gli soffierebbe volentieri la sella sulla Desmosedici .

Verso le tappe in Europa

Miller è infatti solo uno dei tanti piloti in scadenza al termine di questa stagione, per un mercato piloti che è pronto a stravolgere il volto della griglia di partenza attuale. Per quanto riguarda l'australiano, la sua situazione è se possibile ancora più incerta, visto il rinnovo che invece è arrivato per Pecco Bagnaia, blindato fino al 2024. "Sarei più che felice di restare - dice però Miller -. Adoro questo gruppo e sono concentrato solo su quest'anno, restare in MotoGp sarebbe sempre un sogno per me. Voglio fare un miglior lavoro possibile in pista, visto che il campionato è lungo e possono ancora succedere tante cose. Al momento sono il decimo pilota diverso ad essere salito sul podio e siamo alla quarta gara. Questo dice tutto: il vero campionato inizierà in Europa".