MotoGp, Gp Portogallo: Pol Espargaro il più veloce nelle libere 2, Bagnaia quarto

PORTIMAO - È la Honda di Pol Espargaro la moto più veloce in queste prove libere 2 del Gran Premio del Portogallo. La pista è ancora condizionata dalla pioggia, che continua a scendere copiosa sul tracciato di Portimao e che sembra penalizzare in questa fase le Ducati in particolare. Dietro l'altra Honda di Marc Marquez, con Andrea Dovizioso in terza posizione. Completano poi la top 5 Bagnaia e Martin . Da segnalare, appunto, la caduta di Pecco Bagnaia, che si porta nel box i ciottoli su cui è andato a impattare, polemizzando sulla loro dimensione. I sassi a bordo pista hanno infatti danneggiato le Desmosedici ufficiali (nelle libere 1 a terra anche Miller), oltre a non attutire al meglio i fuoripista. Cade anche Marco Bezzecchi. La MotoGp tornerà domani (ore 10:55) con le prove libere 3, poi a seguire la quarta sessione, con le qualifiche alle ore 15:10.