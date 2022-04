MotoGp, Marquez: "Difficile migliorare durante la stagione"

ROMA - Marc Marquez chiude al 2° posto le prove libere 2 del Gran Premio del Portogallo . Sulla pista di Portimao, battuta dalla pioggia, il pilota spagnolo ha da subito trovato sensazioni positive per affrontare il weekend. "A me il bagnato va bene - ha esordito il "Cabroncito" ai microfoni di Sky Sport - perché guidare così non è tanto impegnativo fisicamente. Il feeling era subito buono e la moto la sentivo bene . Ho spinto un giro e il tempo è arrivato. Devo sempre guidare in un modo diverso e sono già a un livello ottimo. Ma non penso di migliorare durante la stagione ".

La strategia di Marquez

Il pilota della Honda, ancora alle prese con problemi fisici al braccio destro dopo la caduta di Jerez, non è al 100% dopo lo stop prolungato ma nonostante quest è riuscito a trovare la prestazione sulla pista portoghese. Nonostante questo, però, Marquez ha dimostrato di potersi ancora giocare le proprie carte rappresentando un avversario temibile per i big del mondiale nonostante le sue condizioni fisiche lo costringano a correre in difesa. La tappa di Portimao, per lo spagnolo, potrebbe essere quella giusta per accorciare le distanze in classifica in attesa di recuperare a pieno la forma migliore.