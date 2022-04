MotoGp, Bastianini prudente: "Condizioni difficili, non ho voluto spingere"

ROMA - Enea Bastianini, nelle seconde prove libere del Gran Premio del Portogallo, non è riuscito ad andare oltre il 14° posto. Il pilota italiano della Gresini Racing non ha spinto al limite la sua GP21, soprattutto a causa della forte pioggia che ha condizionato l'intera giornata. "È andata benino oggi. Potevo fare qualcosa in più ma non ho voluto esagerare viste le condizioni. Tuttavia - aggiunge Bastianini ai microfoni di "Sky Sport" - abbiamo fatto un altro piccolo step ".

Bastianini cauto

La pioggia battente caduta oggi sul circuito di Portimao non ha permesso ai piloti di girare al limite. Bastianini, proprio per questo, ha preferito non rischiare per evitare possibili cadute: "Non sono giornate buttate, sul bagnato non ho un buon feeling. Le condizioni però cambiano tanto, domani dipenderà da quanto acqua c'è in pista. Anche con poca pioggia guidare è molto divertente. Questa mattina eravamo abbastanza messi bene, ma avevamo poca potenza in ultima curva. Nel pomeriggio non ho voluto rischiare troppo ed ero più cauto", conclude il pilota italiano.