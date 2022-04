MotoGp, Bagnaia non teme la pioggia: "Ritrovato le sensazioni dello scorso anno"

PORTIMAO - Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend di Francesco Bagnaia, pilota Ducati al via del Gp del Portogallo, quinto appuntamento stagionale di MotoGp. L'azzurro è stato infatti vittima di una caduta nel corso delle prove libere, ma appare comunque ottimista in vista del weekend: "Ho ritrovato le stesse condizioni dello scorso anno e, grazie al buon feeling che ho con l'anteriore, posso guidare come voglio. Già nel secondo giro delle FP2 ero riuscito a bissare il tempo fatto segnare in mattinata".