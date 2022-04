MotoGp, Gp Spagna: le statistiche sul circuito di Jerez

ROMA - La MotoGp mette in soffitta Portimao e fa rotta verso il Gran Premio di Spagna , che andrà in scena sullo storico circuito di Jerez. Vero e proprio fortino della Honda , che spera di rilanciarsi in quella che sarà la sesta tappa della stagione. Le statistiche raccontano infatti di un lungo dominio dell'Ala dorata: sempre a podio dal 1995 al 2019 . Un continuità invidiabile che è durata 25 anni e che porta la prima firma di Alberto Puig. Fu infatti l'attuale team manager della Honda a trionfare nel 1995, poi Crivillé, Rossi , Gibernau, Pedrosa , Stoner e Marquez a dare costanza a una serie interrotta solo nell'ultimo biennio.

Le ultime edizioni di Jerez

La striscia positiva della Honda si è infatti dovuta fermare nel 2020 (podio con Quartararo, Vinales e Dovizioso), con la Honda a secco anche nel 2021 (vincente Miller, poi Bagnaia e Morbidelli). Per questo c'è molta curiosità nel vedere come si comporteranno questo weekend Marc Marquez e Pol Espargaro, che in Portogallo hanno fatto fatica. Per il resto nelle ultime 10 edizioni non c'è stata storia: sei vittorie per la Honda con Stoner, Pedrosa e Marquez. Il team manager, Alberto Puig, punta su Jerez per il riscatto dei suoi piloti.