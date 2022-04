MotoGp: Raul Fernandez salta il Gp di Spagna dopo la caduta di Portimao

JEREZ DE LA FRONTERA - Raul Fernandez salterà il Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota spagnolo del team KTM Tech3 è stato infatti dichiarato 'unfit' per la tappa di Jerez, a causa dell' infortunio alla mano destra causato dalla caduta nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo . Fernandez aveva quindi già saltato la gara di domenica scorsa a Portimao, ma dopo una serie di esami gli è stata negata anche l'idoneità per il weekend a Jerez.

La stagione di Fernandez

Raul Fernandez, classe 2000, è alla prima stagione in MotoGp ed è ancora in una fase di adattamento. Lo testimoniano i risultati fin qui raggiunti, con un sedicesimo posto nel Gran Premio d'Argentina come miglior piazzamento. In Qatar lo spagnolo ha esordito con un diciottesimo posto, mentre in Indonesia ha chiuso diciassettesimo. Ad Austin, nell'ultima gara disputata prima dell'infortunio, Fernandez ha invece tagliato il traguardo per diciannovesimo.