MotoGp, Bagnaia: "La vittoria più sofferta, mi sono commosso"

JEREZ DE LA FRONTERA - "E' una giornata bellissima, abbiamo faticato tanto dall'inizio della stagione, ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Ho avuto la fortuna di correre a portimao malgrado il dolore. Ero in lotta per ritrovare le sensazioni dell'anno scorso. Finalmente in questo è andato tutto bene. L'anno scorso qua faticavamo di più rispetto a Quartararo". Pecco Bagnaia si è mostrato entusiasta dopo la vittoria al Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Ducati ha conquistato la sua prima vittoria del 2022 a Jerez, dopo un inizio difficile che non lo aveva mai visto andare oltre la quinta posizione.