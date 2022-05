MotoGp, Dall'Igna dopo la vittoria di Bagnaia: "Bello vederlo in forma"

ROMA - " Questa vittoria ha sicuramente diversi significati per noi. Dopo una qualifica strepitosa era importante riuscire a fare bene anche oggi. È stato bello vedere Bagnaia in forma e lottare nuovamente per la vittoria ". Così Luigi Dall'Igna , team manager della Ducati, al termine del Gran Premio di Spagna , valevole per la sesta tappa della MotoGp . Pecco Bagnaia ha infatti conquistato la vittoria e si rilancia per la corsa al titolo: " Oggi siamo riusciti finalmente a dimostrare il vero potenziale della nostra moto. Anche Miller ha fatto una buona gara e fino a cinque giri dalla fine ha lottato per il podio ", ha aggiunto Dall'Igna.

Situazione Ducati

Sì, perché il trionfo della Ducati a Jerez poteva essere ancora più dolce. Jack Miller si è infatti dovuto arrendere agli assalti di Marc Marquex e Aleix Espargaro, con quest'ultimo a portare l'Aprilia sul podio per un weekend comunque all'insegna dell'Italia in quel di Spagna. Ora la MotoGp si prepara ad approdare a Le Mans per il Gran Premio di Francia. L'appuntamento dista due settimana e la Ducati è in questo momento ancora a Jerez per i test post-Gp, ma non c'è dubbio che la casa di Borgo Panigale punti a questa tappa per cercare di rosicchiare ancora qualche punto in ottica Motomondiale.