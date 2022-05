MotoGp, Iannone: "Pronto a tornare. Nel motomondiale mancano piloti carismatici"

ROMA - Andrea Iannone è stato tra i protagonisti dell'Aprilia All Stars che si è disputato sabato 7 maggio a Misano. Un evento che ha attirato molti appassionati e nomi importanti del passato e del presente della casa italiana. Il classe '89 sta ancora facendo i conti con la squalifica per doping, che terminerà in tempo per la stagione 2024. Intervistato da GPOne.com, il pilota italiano ha dichiarato: "Prematuro parlare del ritorno. Non manca molto alla fine della mia squalifica, per cui credo sia il momento di gettare le basi per capire se ci sia una possibilità concreta. Dentro di me sono pronto, sono allenato e riesco ad andare bene con la moto. Ci sono cose che ancora non so, come tornare e con chi, ma avverto sempre grande vicinanza degli appassionati ed è una cosa che apprezzo particolarmente". Iannone ha poi parlato della situazione attuale in MotoGp; Valentino Rossi si è ritirato, e Marc Marquez, causa infortuni, non ha corso con continuità negli ultimi due anni. Sulla nuova generazione di piloti, Iannone ha sottolineato: "Nel campionato attuale ci sono piloti veloci e forti, probabilmente non i più carismatici. Ma quello che conta è andare forte e vincere, poi ognuno è fatto a modo suo".