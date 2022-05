MotoGp, Dovizioso punta Le Mans: "Sempre fatto bene in Francia"

ROMA - Anche se Lin Jarvis non è soddisfatto dell'andamento della Yamaha RNF, Andrea Dovizioso cova una speranza di fondo per il Gran Premio di Francia. L'esperto pilota italiano punta la tappa di Le Mans, consapevole di poter dare tanto questo nuovo weekend di MotoGp: "È davvero una buona pista per me. Ho sempre fatto bene ed ho sempre avuto un buon feeling. Sono felice di correre in Francia e spero in un buon meteo, anche se solitamente non è così, ma resto ottimista".