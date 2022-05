MotoGp, Ezpeleta sulla Suzuki: "Non ci interessa trattenerli"

ROMA - La nota ufficiale della Suzuki in cui si comunica la volontà della casa di Hamamatsu di lasciare la MotoGp è ormai agli atti. La scuderia giapponese è al momento - si legge - "in trattative con Dorna in merito alla possibilità di concludere la sua partecipazione in MotoGp alla fine del 2022". Ieri, lo streamer Nico Abad ha ospitato Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, che ha commentato così la notizia: "Non ci penso e non ci interessanemmeno trattenerli. Stiamo parlando con loro, e domani (oggi, ndr) uscirà un comunicato in merito". Comunicazione che infatti è arrivata puntuale.