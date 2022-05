MotoGp, Bagnaia: "Sono arrabbiato. Se voglio vincere non posso fare così"

LE MANS - "Sono arrabbiato. So già che più passeranno le ore più mi arrabbierò. Ho buttato 20 o 25 punti, Enea stava andando fortissimo e anch'io. Ho commesso un errore stupido. Purtroppo non sono riuscito a fermarmi in tempo. Nel ritornar dentro non ho pensato di recuperare per forza Enea, sapevo che eravamo al limite. Ho fatto la penultima curva abbastanza piano apposta e mi sono steso". Pecco Bagnaia ha commentato con amarezza ai microfoni di Sky Sport lo zero nella casella dei punti arrivato nel Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, in lotta con Enea Bastianini per la vittoria fino a 6 giri dal termine, è stato infatti protagonista di una caduta e, dopo il ritiro, si rammarica per i punti persi in ottica classifica, oltre che per una vittoria mancata.