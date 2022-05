MotoGp, Razali: "Vogliamo rimanere con Yamaha, ma c'è il piano B"

ROMA - Il team RNF di Razlan Razali dotrebbe restare con la Yamaha per la prossima stagione di MotoGp . A rivelarlo a "Speedweek" è proprio il team manager della scuderia satellite che quest'anno in pista schiera Andrea Dovizioso e il rookie Darryn Binder, Razlan Razali. "Siamo una squadra nuova e com'è ovvio vogliamo continuare con Yamaha : non abbiamo mai avuto l'intenzione di cambiare costruttore dopo appena un anno. Dobbiamo aspettare la loro decisione fino al Mugello, quando sapremo se intendono o meno proseguire con noi. Io però devo guardarmi attorno alla ricerca di opzioni e di un piano B ", ha detto il malese.

Le parole di Razali

Il piano B sarebbe, come affermano da alcune settimane i media spagnoli, lasciare la Yamaha e legarsi ad Aprilia che starebbe pensando a un team satellite in classe regina. Confessa infatti Razali: "Questo piano B è molto interessante e perciò non siamo preoccupati. Se la Yamaha ci farà un’offerta non del tutto soddisfacente, c’è un’altra opzione per noi. Sappiamo quale tipo di pilota vogliamo per noi, ma anche qui dipenderà da cosa deciderà la Yamaha. Noi abbiamo forse le uniche selle libere per chi corre in MotoGp e per i ragazzi della Moto2. Possiamo concederci il lusso di aspettare".