MotoGp, al Mugello si celebrano Rossi e Biaggi

ROMA - Il Gran Premio d'Italia accoglierà Valentino Rossi e Max Biaggi per celebrare la carriera di queste due leggende del motorsport italiano e internazionale. Il pilota romano, quattro volte campione del mondo in classe 250, si prepara ad entrare nella Hall of Fame della MotoGp. La cerimonia si terrà domani e si svolgerà come quella di Jerez dedicata a Jorge Lorenzo. Poi Biaggi salirà in sella alla sua Aprilia RSW250 domenica alle ore 13:25 per un giro d'onore: "Sono orgoglioso e felice di entrare nella Hall of Fame della MotoGp - ha scritto Biaggi sui social - e ringrazio tutte quelle persone che mi hanno seguito e supportato in questi anni".