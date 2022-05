MotoGp, Dovizioso: "Ritiro? In questo momento potrei dire sì"

SCARPERIA - "Ritiro? In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo". Andrea Dovizioso è stato abbastanza chiaro dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della MotoGp: la delusione per gli scarsi risultati raggiunti fin qui con il team RNF potrebbero aumentare le possibilità di un suo addio al Motomondiale. "Mi aspettavo di più. La moto è favolosa, ma con la carenza di aderenza faccio fatica, il motivo lo conosciamo e non c'è altro modo per andare forte. In caso di maltempo non siamo mai stati competitivi, ma ci adegueremo e proveremo a portare a casa il massimo".