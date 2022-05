MotoGp: il team RNF di Razali passa con Apri

ROMA - Con una nota ufficiale, l'Aprilia comunica la nascita della sua prima squadra satellite in MotoGp: si tratta della RNF Racing di Razlan Razali, ora sotto le insegne Yamaha con Andrea Dovizioso e Darryn Binder. La notizia sulla probabilità dell'accordo circolava già da diversi giorni. L'accordo, conferma la casa di Noale, durerà per due stagioni e sarà rinnovabile per altri due anni. Le Aprilia in griglia per il prossimo anno dunque saranno quattro e non più due, per una scuderia che sta certificando anno dopo anno la propria crescita.