MotoGp, Valentino Rossi: "Italia protagonista con Ducati e Aprilia"

ROMA - " Quest'anno il campionato è bellissimo e combattuto, Bagnaia e Bastianini stanno facendo paura , Luca Marini e Marco Bezzecchi sanno andando forte. La Ducati e la Aprilia la stanno facendo da padrone, l'Italia è super protagonista in MotoGp ". Valentino Rossi , intervistato da Sky Sport, ha parlato così della situazione attuale nel Mondiale 2022 di MotoGp durante il Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento stagionale. Il Dottore, presente al Mugello per la cerimonia di ritiro del numero 46, ha evidenziato gli ottimi risultati di Ducati e Aprilia, fin qui grandi protagoniste del campionato.

Sulla figlia

"Mi chiedevo come avrei fatto una volta smesso di correre - ha aggiunto Rossi -. Pensavo non avessi avuto più un obiettivo. Smettere di colpo e non fare più niente sarebbe stata più dura. Invece mi diverto con le macchine, sono una decina di gare all'anno, è un impegno giusto". Il pesarese ha parlato anche della figlia Giulietta, nata a inizio marzo: "Mia figlia adesso è piccolina, ha due mesi e mezzo e fa poco, però si vede che ha un grandissimo potenziale, c'ha i cavalli".