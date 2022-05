MotoGp: ritirato al Mugello il numero 46 di Valentino Rossi

Le parole di Rossi

Visibilmente emozionato Rossi, che ha parlato così dopo la consegna della targhetta: "Grazie a tutti, è stato bello svolgere qui la cerimonia del ritiro del numero 46. Peccato, perché potevo correre altri tre o quattro anni...". Il Dottore ha poi proseguito: "Grazie per il meraviglioso supporto, il tifo e l'emozione di questi anni. Ci ringraziamo a vicenda. Il pubblico del Mugello è stato sempre emozionante, il giro della domenica mattina al warm up è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto".