MotoGp, Marquez: "Ho corso per il team. Il recupero? Serve pazienza"

ROMA - "È stato un weekend molto difficile per me. Già faccio fatica su questa pista, ma è stato difficile concentrarsi. Quando ho avuto la notizia venerdì ho avuto dubbi se continuare nel programma. Se la comunicazione me l'avessero data mercoledì o giovedì non sarei venuto. Poi ho scelto di andare fino in fondo per aiutare il team". Sono queste le parole di Marc Marquez a "Sky Sport" dopo il Gran Premio d'Italia, vinto da Pecco Bagnaia su Ducati. L'otto volte campione del mondo però è all'ennesimo bivio della sua carriera e deve volare negli Stati Uniti per risolvere chiururgicamente il problema all'avambraccio.