MotoGp, Nieto: "Spero di continuare con Marini e Bezzecchi"

ROMA - "Spero che i nostri piloti continueranno con noi anche l'anno prossimo in MotoGp. Stiamo formando un'ottima squadra ed è importante fare gruppo. Questa è una delle cose più importanti per i piloti. Penso che non sia un bene cambiare piloti ogni anno". Queste le parole ai canali ufficiali della MotoGp di Pablo Nieto, team manager della scuderia VR46 Racing Team, che vuole tenersi stretti Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi rookie in classe regina in questa stagione. "Minimo - aggiunge Nieto - bisogna rimanere con lo stesso staff per due o tre anni".