F1, Norris su Rossi: "Ci sentiamo spesso, è il mio idolo sin da bambino"

ROMA - Lando Norris e Valentino Rossi. Due mondi diversi, una differenza d'età notevole, ma stessa passione per il motorsport. Il Dottore ha raccolto il tifo di appassionati - e non - da tutto il mondo e pare aver fatto breccia anche nel cuore dell'alfiere McLaren, settimo in classifica piloti della Formula 1. Il britannico ha infatti confessato a "FormulaPassion": "Guardo ancora le sue gare: le corse GT non mi appassionano quanto quelle della MotoGp, ma provo ancora a seguirle. Non è in lotta per la vittoria, quindi non è emozionante come prima, ma io e lui parliamo ancora. Giusto l’altro giorno ci siamo scambiati dei messaggi. È ancora il mio eroe di quando ero bambino"