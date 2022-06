MotoGp, Gp Catalogna. Aleix Espargaro in pole: "Sapevo che era il momento"

MONTMELO - "Sapevo che oggi era il mio momento e volevo sfruttarlo al massimo. E' stata dura, ma abbiamo chiuso bene il giro. Ringrazio l'Aprilia per l'ottimo lavoro svolto". Questo il commento a caldo di Aleix Espargaro dopo la pole position ottenuta nel Gran Premio di Catalogna . Lo spagnolo dell'Aprilia, che condividerà la prima fila con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo ha poi aggiunto: "Sono davvero contento per questa pole. Inoltre mi fa piacere gareggiare con Fabio ed essere al suo livello". Aleix Espargaro, il quale aveva già dominato le libere 3, domani proverà ad andare a caccia di punti per ricucire il gap con Quartararo in classifica generale.

La tattica di Espargaro

Il pilota spagnolo ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Weekend molto bello fin qui, con la moto che funziona molto bene. Tuttavia oggi non è stato facile con l'asfalto a più di 50 gradi. Stiamo andando molto bene, ma dovremo prestare attenzione al consumo della gomma, che è molto alto". Il 32enne iberico ha quindi parlato di cosa si aspetta dalla gara: "Difficilmente potrò scappar via. Su una pista come questa non è facile ed un rischio del genere si può pagare. Abbiamo dimostrato di essere forti, alla pari con Bagnaia e Quartararo. Con tutti i piloti sono rivale in pista ma amico nel paddock. Abbiamo un buon rapporto".