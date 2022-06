MotoGp, Gp Catalogna: la classifica piloti aggiornata

MONTMELO- Fabio Quartararo allunga in testa alla classifica piloti di MotoGp grazie al successo nel Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento stagionale. Il francese, dopo la vittoria sul circuito di Barcellona, aumenta il vantaggio in graduatoria su Aleix Espargaro, quinto dopo il grande errore all'ultimo giro di gara. Enea Bastianini non conclude la gara, ma rimane in terza posizione con un leggero vantaggio su Johann Zarco, mentre Pecco Bagnaia, anche lui fuori, scivola in quinta piazza.