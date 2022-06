MotoGp, Oliveira allo scoperto: "Contatti con il team Gresini, sembra avere un posto libero"

ROMA - "Il mio obiettivo è guidare una moto competitiva e in questo momento la Ducati lo è. Il team Gresini sembra avere un posto libero per il 2023. C'è stato un piccolo meeting conoscitivo per conoscerci, ma non c'è ancora niente di concreto e per il futuro resta tutto aperto. Il mio obiettivo comunque è salire in sella a una moto che può vincere". Così ai microfoni di "Sky Sport" Miguel Oliveira, pilota della KTM in MotoGp, che ha già comunicato alla scuderia austriaca che non accetterà un posto nel team satellite Tech3.