MotoGp, Oliveira: "Ho detto al team che non andrò in Tech3"

ROMA - " Ho detto ai vertici che non accetto il posto in Tech3, voglio la mia sella nel team ufficiale ". Con queste parole nette Miguel Oliveira rompe gli indugi con la KTM e annuncia di essere sul mercato per la prossima MotoGp . Il pilota portoghese, quattro vittorie in altrettante stagioni in classe regina, ha così rifiutato un posto nel team satellite della scuderia austriaca Tech3 e apre alla possibilità di cambiare colori per il 2023.

Le opzioni di Oliveira

E così anche Oliveira entra nella lista di quei piloti in bilico per l'anno prossimo. Con Jorge Martin ed Enea Bastianini a contendersi una sella nella Ducati ufficiale, Joan Mir e Alex Rins orfani dall'anno prossimo di Suzuki e l'incertezza in casa Honda, la carne al fuoco per il mercato piloti 2022 è infatti tanta. Intanto, Oliveira ha intuito che per lui si sono ormai chiuse le porte del team factory: "Poiché non è possibile rimanere in KTM ufficiale, prenderò sicuramente in considerazione altre opzioni e al momento non c'è nulla di rilevante da aggiungere", ha infatti concluso il portoghese.