MotoGp, Martin: "Senza una Ducati ufficiale mi guarderò attorno"

ROMA - Jorge Martin, in un'intervista ai canali ufficiali dellaMotoGp, mette le cose in chiaro per il 2023: "Se non avrò una moto ufficiale Ducati il prossimo anno, allora cercherò un'altra moto ufficiale". La storia dello spagnolo nella classe regina parte però dagli alti e bassi del 2021, forse troppa pressione per l'allora rookie di casa Pramac, che è ora maturato: "La scorsa stagione è stata fantastica, ero molto competitivo. L'obiettivo era essere in top 5 ma non lo abbiamo centrato. Stiamo puntando a ritrovare la nostra sicurezza. Dopo l'incidente di Portimao del 2021 ho subito lavorato per il recupero, era impossibile guidare". Ora "Martinator" si è operato al tunnel carpale ed è pronto per tornare al top della forma fisica.