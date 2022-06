MotoGp, Quartararo: "Vittoria al Sachsenring? Senza Marquez non è la stessa cosa"

ROMA - "No, non è la stessa cosa. Alla fine Marquez ha vinto sempre lì. Mi motiverebbe di più vincere con lui in pista, perché nessuno ci è riuscito. Da lui ho imparato molto e voglio continuare ad imparare". Sono queste le parole, raccolte dal quotidiano spagnolo "AS", di Fabio Quartararo alla vigilia del Gran Premio di Germania, che non vedrà partire in griglia Marc Marquez. Il pilota della Honda, ancora convalescente dall'operazione all'omero destro, sul circuito del Sachsenring ha infatti vinto ininterrottamente sin dal 2010, quando cioè guidava in classe 125. E un'eventuale vittoria non avrebbe lo stesso sapore per il francese.