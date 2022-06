MotoGp, Miller: "Bagnaia e la Ducati mi mancheranno"

CHEMNITZ - "Addio alla Ducati? Bagnaia e tutto lo staff mi mancheranno, ma ci sono ancora tante gare in questa stagione e tante cose da fare insieme". Jack Miller ha parlato così durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota australiano lascerà la Ducati dopo cinque anni (di cui tre con il team Pramac) per trasferirsi in KTM. "Prima dell'annuncio ho provato a spiegare a tutti cosa stava succedendo - ha detto -. Devo ammettere che vestire il rosso della Ducati era uno dei miei desideri quindi lasciarlo sarà una forte emozione. Ma ho altri progetti per il futuro".