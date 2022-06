MotoGp, Quartararo secondo in qualifica: "Ho spinto come un maiale"

CHEMNITZ - "È stato un sabato molto intenso, nel primo run ho fatto veramente fatica. Ma nel secondo ho fatto due giri super, al limite. Ho spinto come un maiale". Fabio Quartararo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo tempo nelle qualifiche al Gran Premio di Germania, decimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il francese della Yamaha si è augurato una gara da protagonista con Pecco Bagnaia, che ha conquistato la pole position: "Duello con Bagnaia? Non saprei, il passo delle due moto è molto simile, speriamo di andare via entrambi. Non sarebbe male. La gara è molto lunga, sarà importante non commettere errori, questo è sicuro".