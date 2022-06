MotoGp, Bradl furioso con Honda: "Mi sono ustionato, è inaccettabile"

ROMA - "Non riuscivo a frenare perché la leva si scaldava molto e non riuscivo a controllare la moto. Così mi sono bruciato le dita. Con tante curve a sinistra, la mano destra praticamente non aveva aria. Dopo dieci giri anche il piede si è ustionato". Queste le parole con cui Stefan Bradl, collaudatore Honda che sostituisce momentaneamente Marc Marquez in MotoGp, inizia il proprio sfogo dopo il Gran Premio di Germania. "Di gare calde ne ho vissute tante, ma non so come e perché sia riuscito a finire questa tappa".