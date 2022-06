MotoGp, verso Assen: dieci vittorie per Valentino Rossi in Olanda

ROMA - A pochi giorni dalla vittoria di Fabio Quartararo in Germania, la MotoGp vola ad Assen per il Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento stagionale. Il francese della Yamaha è sempre più solo al comando della classifica piloti, con un vantaggio di 34 punti su Aleix Espargaro. Dopo la caduta del Sachsenring, Pecco Bagnaia è scivolato in sesta posizione, e con il secondo zero consecutivo vede allontanarsi sempre più le speranze di una rimonta per, a nemmeno un mese dalla vittoria del Mugello che aveva riacceso l'entusiasmo.