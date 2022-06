MotoGp, Gp Olanda: la classifica piloti aggiornata

ASSEN - Fabio Quartararo cade, Aleix Espargaro ne approfitta per avvicinarsi. La classifica piloti della MotoGp dopo il Gran Premio di Olanda vede il campione iridato in carica ancora in testa, ma dopo la doppia caduta odierna, il margine sul pilota dell'Aprilia si riduce a 21 punti. Francesco Bagnaia, primo in gara ad Assen, ritrova un po' di serenità e sale a 106 punti, scavalcando anche Enea Bastianini.