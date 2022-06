MotoGP Olanda: per Sky è il secondo miglior risultato della stagione

Non sono mancati i colpi di scena in Olanda, con Fabio Quartararo che ha centrato il suo primo, grande, errore in stagione, con una caduta che potrebbe aver riaperto il campionato, grazie alla grande vittoria di Francesco Bagnaia, che ad Assen ha ridotto di 25 punti il suo ritardo dal leader del Mondiale. Una gara ricca di emozioni, anche grazie al primo podio in MotoGP di Marco Bezzecchi e al primo, con i colori Aprilia, del redivivo Maverick Vinales, che ha chiuso terzo davanti al compagno di squadra Aleix Espargaro, ancora in piena lotta per il titolo.