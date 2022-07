MotoGp, Albesiano: "Sarò felice solo quando anche Vinales sarà al top"

ROMA - L' Aprilia si sta confermando in questo 2022 dic MotoGp la scuderia che ha fatto registrare il balzo in avanti più grande in termini di risultati. Aleix Espargaro ha collezionato finora una vittoria e quattro podi, che gli hanno fruttato la seconda posizione in classifica piloti. Non altrettanto scintillante la prima parte di stagione di Maverick Vinales , ancora alla ricerca della quadra. Il direttore tecnico della casa di Noale, Romano Albesiano , in un'intervista a "Speedweek" è soddisfatto solo a metà e afferma: " Lo sarò quando Vinales raggiungerà lo stesso livello di Espargaro e quando potremo dire che entrambi i nostri piloti possono guidare al massimo la nostra moto".

Sorpresa Aprilia

Nel complesso, però Albesiano è contento dei miglioramenti portati quest'anno in pista e aggiunge: "Sono molto contento per il Gruppo Piaggio e per le persone di Noale. Quello che sta succedendo è molto, molto bello. La cosa che non mi rende felice in questo momento è che solo Espargaro ha raggiunto il livello per essere al top. Ma Vinales si sta avvicinando". Poi aggiunge: "Sono molto vicini in certe situazioni, ma Espargaro ha quel qualcosa in più". Ora basta poco per diventare la moto più forte in griglia e Albesiano già sa su quali campi andare a lavorare: "Parliamo dell’ingresso e del centro della curva, soprattutto sul giro secco. Bisogna lavorare meglio su questi aspetti meccanici".