MotoGp, Miller: "Crutchlow mi ha aiutato quando eravamo compagni"

ROMA - "All’epoca, ho tratto vantaggio dall’aver trovato Crutchlow come compagno di squadra, mi ha aiutato molto con gli allenamenti. Mi ha fatto capire su cosa devi investire in questo settore se vuoi avere successo in MotoGp. L’ho capito subito". Jack Miller ha raccontato, ai microfoni di "Speedweek", del suo primo anno in MotoGp, quando nel 2015 fece il grande salto in classe regina accasandosi al team Honda LCR. L'australiano, attualmente alla Ducati ma promesso sposo di KTM per il 2023, ha sottolineato l'aiuto del connazionale Cal Crutchlow nella sua stagione da rookie.