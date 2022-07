MotoGp, Puig: "Marquez migliora, ma siamo preoccupati"

ROMA - " Certo che è preoccupato. Siamo tutti preoccupati . Non ho la sfera di cristallo. Speriamo che tutto vada bene questa volta. Tutto sembra a posto e lui si sente bene. I medici sono soddisfatti. Ora aspettiamo la guarigione". Sono le parole di Alberto Puig , team manager della Honda in MotoGp , che al quotidiano spagnolo "AS" aggiorna gli appassionati sulle condizioni di Marc Marquez . L'otto volte campione del mondo è reduce dalla quarta operazione al braccio destro e, da quando si è assentato, la Honda è sprofondata in classifica, con Pol Espargaro che non riesce a tenere da solo a galla l'Ala Dorata.

L'ammissione di Puig

I tempi di recupero su Marquez non sono ancora noti e per Puig "la priorità è il recupero totale". Tuttavia, il manager spagnolo ha un obiettivo per il "Cabroncito", che "forse potrà partecipare ad alcune gare durante l'estate". La sensazione è però che la Honda non veda l'ora di chiudere questa stagione per lavorare sulla prossima: "Pensavamo che la moto 2022 fosse molto competitiva, ma alla fine ci sbagliavamo. Dal Gran Premio d'Indonesia le cose sono andate di male in peggio e tutto questo è probabilmente una conseguenza del non trovare ciò che avevamo programmato. La cosa più importante è migliorare la nostra moto e tornare al livello normale a cui la Honda ci ha abituato in gara", ha confessato Puig.