Suzuki, promozioni esclusive per il prossimo GP di Misano

Cosa c'è di meglio di godersi il Gran premio di Misano? Poterlo fare stando comodamente seduti in una postazione esclusiva. Per tutti coloro che non vedono l'ora di tifare Alex Rins e Joan Mir il prossimo 4 settembre , c'è la possibilità di acquistare biglietti a prezzo agevolato per la Tribuna D situata in prossimità del Carro.

VIP Pack e area esclusiva

Chi acquisterà i biglietti per il prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini attraverso la rete Suzuki godrà di un trattamento privilegiato e di una posizione ottimale. Dalla Tribuna scelta da Suzuki, dotata di maxischermo, si vedrà la parte più tecnica della pista, spesso teatro di grandi sorpassi e duelli avvincenti. Inoltre, incluso nel biglietto Suzuki in Tribuna D, si ha diritto a un VIP Pack, che comprende: parcheggio moto/auto riservato; accesso all'esclusiva area lounge Suzuki, allestita ai piedi della Tribuna D; kit d'abbigliamento comprendente t-shirt e cappellino con grafica dedicata all'evento stesso. I tifosi potranno così creare una suggestiva macchia azzurra sulle gradinate del Misano World Circuit.

Prezzi e...autografi

Suzuki e i suoi concessionari mettono a disposizione diversi tipi di biglietti a prezzi competitivi. L'ingresso per il solo giorno di domenica 4 settembre ha un costo di 150 euro, mentre l'abbonamento di due giorni, valido anche per assistere alle prove di sabato 3 settembre, è proposto al prezzo di 180 euro. Sono inoltre disponibili i biglietti ridotti, riservati ai giovani fino ai 12 anni (nati fino al 31 dicembre 2010), che dovranno essere accompagnati da un adulto pagante. In questo caso i prezzi sono di 15 euro per la sola domenica e di 20 euro per entrambe le giornate. Chi opterà per la formula weekend comprando i biglietti con validità di due giorni, avrà anche l'opportunità di incontrare i due piloti ufficiali Suzuki per una sessione autografi dedicata (salvo restrizioni che dovessero subentrare per tale data).

