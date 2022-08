MotoGp, Bastianini sulle libere: "Giornata positiva, bello tornare a correre dopo la pausa"

ROMA - Al termine delle due sessioni di libere al Gran Premio di Gran Bretagna, Enea Bastianini ha fatto registrare un buon ottavo posto. Il pilota della Gresini Racing in MotoGp ha così commentato questo venerdì sull'iconico tracciato di Silverstone, che interrompe una lunga pausa estiva: "Sono contento perché ho ripreso da dove ho lasciato, facendo anche un piccolo step. Tornare a correre in MotoGp è sempre un’emozione unica. Sono andato al time attack ed è andato bene, quindi è stata una giornata positiva. A distanza di un mese il distacco di sente tanto. Abbiamo girato molto con la Panigale in pausa estiva e tornare alla guida di una MotoGp è sempre bello", ha detto il riminese ai microfoni di Sky Sport.