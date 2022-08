MotoGp, Aleix Espargaro comanda le libere 3 a Silverstone: Bagnaia settimo

SILVERSTONE - Nella terza sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna , dodicesimo appuntamento della stagione di MotoGp, il pilota più veloce in pista è Aleix Espargaro. Il pilota dell'Aprilia gira in 1:58.254 e si garantisce un posto nel Q2. Alle sue spalle Jorge Martin e Jack Miller, mentre completano la Top 5 Johann Zarco e Maverick Vinales. Il miglior italiano è Francesco Bagnaia, settimo alle spalle di Fabio Quartararo e davanti a Joan Mir. Accede direttamente al Q2 anche Luca Marini, il quale ottiene una buona nona posizione.

Gli altri piloti

Nulla da fare per Marco Bezzecchi, undicesimo e costretto a passare dal Q1. Stesso discorso per Enea Bastianini, dodicesimo e Franco Morbidelli, tredicesimo. Insieme a loro, andranno a caccia di uno dei due pass per il Q2 anche Oliveira, Marquez, Di Giannantonio, Pol Espargaro, Dovizioso, Fernandez, Brad Binder, Nakagami, Gardner e Bradl. Piloti nuovamente in pista alle ore 14:30 per le FP4 prima delle qualifiche, che prenderanno il via alle ore 15:10