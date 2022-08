MotoGp, Espargaro non cerca scuse: "Persa una grande opportunità"

ROMA - Nonostante il dolore alle caviglie, Aleix Espargaro ha portato a casa un discreto nono posto alGran Premio di Gran Bretagna. Tutto nasce dal sabato, quando il pilota dell'Aprilia è caduto, compromettendo il suo piazzamento in griglia: "Quando è finita la qualifica - ha detto Espargaro ai microfoni ufficiali della MotoGp - ho sofferto molto alle caviglie. I medici hanno fatto un gran lavoro e non ci sono scuse per la gara. Non potevo fare altro, ma sono soddisfatto perché non ho perso punti nella lotta al mondiale. Senza l’infortunio sarei stato competitivo, ed è un peccato perché ho fatto un gran weekend. Ho una grande moto e abbiamo perso una grande opportunità per avvicinarci a Quartararo".