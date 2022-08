MotoGp, Quartararo: "Questa gara è stata una sofferenza"

ROMA - " Non sono contento della mia gara. Ho sofferto molto, non è stato divertente . Con la gomma posteriore media abbiamo faticato troppo. Dopo la penalità per il long-lap ero dietro a quattro piloti e la gomma posteriore si è surriscaldata". Le parole di Fabio Quartararo al termine del Gran Premio di Gran Bretagna esprimono rammarico e delusione. Per giunta, la vittoria di Francesco "Pecco" Bagnaia riapre i giochi in classifica piloti MotoGp e il francese aggiunge: "Non sono più riuscito a trovare prestazione e il degrado è stato molto più sensibile del previsto. In quel momento la nostra gara era finita. Ho sofferto da questo giro fino alla fine ".

Le parole di Morbidelli

Segnali incoraggianti invece da Franco Morbidelli, che è arrivato 15esimo alla bandiera a scacchi di Silverstone. Questo il suo commento sulla gara: "In questo fine settimana ci sono stati dei progressi, soprattutto in gara. Ho fatto una buona partenza e poi sono riuscito a mantenere un ritmo decente. La scelta degli pneumatici non era quella giusta, ma preferisco non concentrarmi su questo aspetto. Mi sono concentrato sulla mia guida e sul setting. Sapevo che l’anteriore non sarebbe durato e che il posteriore era quello giusto per la gara, ma ho voluto mantenere tutto come nelle sessioni di prova per poter provare in gare come sarebbe andata".