MotoGp, Vinales: "Vincere in Austria sarebbe fantastico dopo quello che è successo"

ROMA - Per Maverick Vinales il Gran Premio di Austria ha un sapore particolare. L'anno scorso, infatti, nella gara del Red Bull Ring (Gran Premio di Stiria) lo spagnolo, allora in forza alla Yamaha, aveva inserito apposta il limitatore della sua M1 mentre era in pista, rischiando di danneggiare il motore. Un gesto che ha portato alla decisione della casa di Iwata di interrompere il contratto con Vinales, ora all'Aprilia. La RS-GP della casa di Noale, però, si è dimostrata più competitiva del previsto e ora il 27enne ha un'occasione unica in vista della tappa austriaca. "Se riuscissimo a raggiungere l'obiettivo in Austria sarebbe un sogno. Lì sono successe alcune ‘cose’. Ma può succedere. Fa parte del passato e io ora mi concentro sul presente. Avrò una motivazione in più, questo è certo", ha infatti detto Vinales ai microfoni ufficiali della MotoGp.