MotoGp, Alex Marquez: "Potevo lasciare, ora voglio nuovi stimoli"

ROMA - Alex Marquez a fine stagione lascerà la Honda LCR per passare in Gresini. Per il fratello di Marc Marquez però la carriera in MotoGp poteva fermarsi quest'anno, come afferma egli stesso in un'intervista a "Motorsport": "C’era la possibilità che potessi fare altre cose nella vita". Ora però la grande occasione con una Ducati: "Non ho più le motivazioni per restare qui. Sono molto contento della squadra, ma penso di aver bisogno di una moto diversa. Gli europei, per il modo in cui lavorano, hanno cambiato molto il paddock, il modo di lavorare, la tecnologia, sono stati un gradino sopra. Prima il pioniere era Honda, ma negli ultimi anni, soprattutto nell’aerodinamica, sembra che Ducati e ora Aprilia siano un passo avanti", aggiunge poi il pilota di Cervera.